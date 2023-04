Katar korraldab naftarahade toel järjekordset suurvõistlust

Katar on nõnda viimaste aastate jooksul üha enam võimalusi korraldamaks rahvusvahelisi suurvõistlusi. Mäletatavasti korraldas naftariik 2022. aasta novembris ja detsembris jalgpalli MM-finaalturniiri. See pälvis väga palju kriitikat, kuna Kataris on endiselt suuri probleeme inimõigustega ning samuti toodi esile võõrtööliste kehva elukvaliteeti.

FIBA avaldas pärast otsuse tegemist, et Katar on võistluste korraldamiseks väga hea paik. «Oleme kindlad, et see võistlus on kõrgeima kvaliteediga. Seda nii korvpalliväljakul kui ka selle kõrval,» lausus FIBA peasekretär Andreas Zagklis.