Võistkonnaaladel kehtib rusikareegel, et rahvusürbi kandmise eest palka ei maksta. Jah, olenevalt alaliidust makstakse mõnel puhul n-ö päevaraha ja õnnestumiste korral boonust. Aga leib tuleb lauale koduklubist. Ehk veidi utreerides on põhimõtteliselt kaalukausil emotsioonid vs. palk. Tõsi, etteruttavalt võib öelda, et õnneks kaitstakse atleete üha rohkem. Aga leidub ka erandeid.