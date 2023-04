Ratsaspordi film „Kaks südant“ jõuab koduekraanidele

Filmi menu ja populaarsus kinodes ületas tegijate ootusi ja seega said vaatajad kinodes nautida filmielamust mitme kuu vältel üle Eesti, kuid ratsaspordi fänne on ka Eestist väljaspool ja seega oli oluline, et film jõuaks ka koduekraanidele.

„„Kaks südant” tutvustab väga tabavalt ratsaspordi erinevust kõigist spordialadest ning annab ootamatult sügava vaate sporthobustega seotud igapäevaellu,“ sõnab Eesti Ratsaspordi Liidu president Marti Hääl ja jätkab: „See film on just sobiv Eesti Ratsaspordi Liidu 100 juubeli tähistamiseks ja mõnus vaatamine ka hobuasjanduses täiesti võhikule.“

Filmi edukuse üheks aluseks peab filmi režissöör Steiv Silm kindlasti just inimeste erilist suhet hobustega: „Pärast ülimalt menukaid eriseansse tuldi mulle rääkima mälestusi ühe või teise filmi kangelase osas. Näiteks kuidas Peeter Raid, Niitvälja tallide omanikuna, ühele lapsele hobuse kinkis. Lapsele, kellele see tol hetkel tähendas tervet maailma. Üks proua tänas pisarsilmi, et see oli tema elu võimsaim kinoelamus.“