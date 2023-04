AMETLIK ⟩ Eesti võõrustab Tallinnas Pariisi olümpia eelvalikturniiri korvpallis

Tegemist on seni suurima kaaluga korvpallisündmusega, mis Eestis korraldatud. Lisaks Eestile said turniiri korraldusõiguse endale Poola ja Türgi. Otsustav faas eelturniiride paremate vahel – kus selguvad kaks olümpiamängude põhikvalifikatsiooni pääsejat – peetakse just Poolas ja Türgis.

Eesti meeste koondise peatreeneri Jukka Toijala sõnul on Eesti korvpallile olümpiamängude eelkvalifikatsiooniturniiri korraldamine suur au ning kingitus fännidele. «Turniiril osalemine ja selle korraldamine näitab, et oleme korvpalliriigina liikumas õiges suunas ning see on meile suur au. See annab meile võimaluse tuua sel hetkel parimas koosseisus olev Eesti koondis oma kodupubliku ette. Lisaks sportlikule poolele tähendab see ka kummardust Eesti korvpallifännidele, kes on meid toetamas käinud EM-finaalturniiridel Riias ja Milanos,» ütles Toijala pressiteate vahendusel.