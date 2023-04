Samas vaimus jätkata: Eesti vehklejad ei pea Kolumbias tuleval GP-etapil venelastega võistlema!

Seega langeb vähemalt sel korral automaatselt ära küsimus, kuidas peaksid Eesti sportlased käituma, kui venelased osaleksid samal võistlusel. Et tegemist on esimese Pariisi olümpiamängude kvalifikatsioonipunkte andva võistlusega, on seal kohal maailma paremik, sealhulgas Eestist seitse naist (Katrina Lehis, Nelli Differt, Julia Beljajeva, Irina Embrich, Erika Kirpu, Kristina Kuusk, Veronika Zuikova) ja kolm meest (Sten Priinits, Ruslan Eskov, Ilian Bobrov).

Mis on venelaste puudumise taga? Idanaabritel on mure olnud teemal, et Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) poolt paar kuud taga antud soovitustes, kuidas Venemaa ja Valgevene sportlased areenidele tagasi lubada, on liiga ahistavad tingimused. Küll tuleb võistelda neutraalsena, oma sümboolikata, siis ei tohi olla sidet sõjaväega, ning kõige hullem, tuleb veel sõja vastu olla!