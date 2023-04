Mis saab Kläbo MK-sarja tulevikust? Norra suusatäht peab kodumaal aru andma

Nimelt kehtib Norras reegel, mille järgi koondisest lahkunud sportlased ei saa MK-sarjas rajale tulla. Küll kehtib selle reegli juures klausel, et erakordsetel põhjustel koondise juurest lahkunud sportlased saavad endiselt MK-sarjas võisteldaa, kirjutab VG.

Norra murdmaasuusakoondis tegi kodumaa suusaliidule avalduse, et vastuolulist reeglit muudetaks ning oleks kindel, et koondise suurim täht saaks kindlasti MK-sarjas võistelda, kuid see palve lükati tagasi.