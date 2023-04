Rallikrossi Eesti meistrivõistlused algasid põnevate sõitudega Raassillal

Kõige osavõturohkeimas Crosskart Xtrem (22) klassis oli esikolmik Sten Oja (P-Tech Xtreme), Keivo Kõiv (P-Tech) ja Marko Ringenberg (Speedcar Wonder). Eestis valmistatava krosskardi P-Tech arendamises kaasa lööv Oja mainis, et päev oli keeruline. «Startidega oli mul probleeme. Kui krossis stardist minema ei saa, siis on kontakte ja pusimist omajagu. Aga lõpp hea, kõik hea.»

Crosskart650 oli parim Karl Martin Miliste, järgnesid Rait Sööt ja Laur Langeproon (kõik CK650). «Raassillal on meie klassis üldiselt nii, et kui esimesest kurvist esimesena väljud, siis on üsna suur tõenäosus, et ka esimese koha peal lõpetad,» rääkis Miliste. «Mõnes kurvis olin natuke ebakindel, aga üldiselt olen sõiduga rahul.»