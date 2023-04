Võiduga Breeni mälestanud Meeke: Craig on alati meiega

Meeke, kes tegi oma viimase rallistardi mullu veebruaris oli edu üle õnnelik. «Ma ei saa varjata emotsioone, mida ma selle võiduga seoses tunnen. Pühendan selle võidu Craig Breenile, kes on alati meiega,» ütles Meeke, kes on järgmisena stardis 11.-14. mail toimuval Portugali MM-rallil.