Euroliiga jälgib kakluse põhjustanud meeskondade mängu Belgradis kullipilgul

Belgradi Stark Arena direktor Goran Grbovic hoiatas, et meeskondade emotsioonid on üles köetud, kuid manitses publikut, sest kui tribüünil toimub midagi keelatut, võidakse tribüünid inimesteks puhtaks teha.

Grbovici jutust jäi kõlama, et Partizani klubi jääb Euroliiga erilise tähelepanu alla vähemalt kuni hooaja lõpuni. «Pole kahtlust, et Stark Arena tuleb rahvast täis, kuid kui ülejäänud Euroliiga play-off’id on luubi all, siis meid vaadatakse läbi mikroskoobi. Uskuge mind, nad ootavad väiksematki võimalikku viga, et meile karistus määrata,» ütles Grbovic, kes on ise endine Partizani mängija.