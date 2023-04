Naissportlane pole rahul, et peab rinnahoidjat kandma

Sterckx avaldas portaalile Inside the games kahetsust, et hiljuti lubati tal olümpia kvalifikatsioonivõistluse kaalumisel osaleda rinnahoidjateta, kuid järgmisel suurvõistlusel oli olukord muutunud.

«MMil sain kaalule ilma rinnahoidjata, EMil aga mitte,» kommenteeris 20-aastane Sterckx Jerevanis toimunud EMi korraldust. Sterckx sain Jerevanis 59 kg kaaluvate naiste kategoorias hõbemedali. Mõlemad võistlused on 2024. aasta Pariisi olümpiale pääsemiseks olulised.

Sterckx tuletas meelde, et umbes 200 grammi kaaluva aluspesu tähtsus võib olla suur, kui sportlased üritavad pääseda võimalikult väiksesse kaaluklassi. «See on ebaõiglane. Reeglid peavad muutuma. Kas meil on lubatud kaalumisel olla palja ülakehaga või peavad mehed ka rinnahoidjaid kandma?» küsis ta.