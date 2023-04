Verstappen vihjas F1 karjääri lõpetamisele: tahaksin proovida luua oma meeskonna

«See sõltub natuke sellest, kui konkurentsivõimeline auto siis on, ja sellest, milliseid võimalusi mul on väljaspool F1te. Tahaksin sõita näiteks kestvussarjades. Ja siis tahaksin proovida luua oma meeskonda,» ütles ta intervjuus F1 sarja kodulehele.

Ta usub, et hoolimata sellest, mis tulevikus juhtub, on ta vormel 1-s saavutatuga juba praegu rahul. «Igaüks on erinev. See sõltub sellest, mida sa elult tahad. Mõned armastavad võidusõitu ja peavad seda ainsaks asjaks, mida nad teha tahavad. Ma olen kahe vahel. Armastan võidusõitu, kuid tahan proovida ka teist tüüpi alasid,» lisas Verstappen.