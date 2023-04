VIDEO ⟩ Klopp tõmbas Liverpooli võitu tähistades reielihase ära, City sai Arsenalist mööda

City võttis hooaja 24 võidu Fulhami vastu ning juba kohtumise kolmandal minutil lõi penaltist värava City ründaja Erling Haaland, mis tähistas norralase 50. väravat selle hooaja jooksul. City on teeninud 76 punkti ning pidanud kohtumise vähem kui teiseks langenud Londoni Arsenal, kel on 75 punkti.

«Ma ei ole kindel, kas see oli reielihas, aga sain kohselt karistada. Pöörasin pidutsemiseks ümber, sest neljandal kohtunikul polnud kordagi midagi viga. Ma ei öelnud midagi halvasti, lihtsalt vaatasin, mis oli juba piisavalt halb. Reielihas või mis iganes lihas andis sel hetkel alla. See on õiglane,» kommenteeris Klopp vahejuhtumit BBC-le.

Southamptonit 3:1 võitnud Newcastle United on tabelis jätkuvalt kolmas, neil on koos 65 punkti. Kaks silma vähem on Aston Villa 1:0 alistanud Manchester Unitedil. Liverpoolil on nüüd 56 punkti, Tottenhamil 54.