Eesti hoki vajab arenguhüppeks profiklubi ja uusi jäähalle

Samas on enama saavutamisel ees mitu olulist ja objektiivset põhjust. Võib öelda, et ühe astme võrra kõrgemasse seltskonda tõusmiseks tuleks hüpata veidi üle oma varju. Eestit edestanud riikides – Jaapanis, Ukrainas, Hiinas – on kindlasti oluliselt rohkem jäähalle. Teame, et Eesti hoki arengut on aastakümneid pärssinud mänguvõimaluste nappus. Lisaks on Eesti koondise peatreeneri Jussi Tupamäki sõnul kõigi nimetatud riikide koondised erinevalt Eestist mehitatud ainult profimängijatega.