Norra suusatamine on langenud kriisi, suusaliit võtab kätte kärpekäärid

Norra ajaleht VG kirjutab, et juba varem teatas Norra suusaliit, et meeste murdmaakoondisesse kuulub edaspidi 13 sportlase asemel 10 ning naiste puhul 13 asemel 12.

Nüüd teatati, et nüüd minnakse kärpekääridega ka järelkasvu kallale. Nimelt peavad norrakad juuniorite koondisest kärpima välja kaks sportlast, kuid hetkel pole veel teada, kes need on.