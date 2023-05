OLÜMPIARAADIO ⟩ Kristjan Ilves: ma pole üliandekas, aga võitlushimuline ja hästi maksimalistlik küll

Samas Marten Liivi näitel kätkeb koostöö välismaa võistkonnaga teatud riske. Holland kardab, et Eesti kiiruisutaja ohustab nende medališanssi ning kavatseb 2026. aasta olümpia eel ta treeningvõimalusi piirata. Kas Ilves näeb mingit reaalset ohtu, et Norra kahevõistluskoondis võib temaga samamoodi ümber käia?

«Ausalt öeldes mitte. Leping on sõlmitud 2026. aasta olümpiani. Suur pluss on, et kui esimesed paar aastat vaadati Norra olümpiakomitee tasandilt minu suhtes umbes nii, et mis värk on, siis nüüd on aru saadud koostöö mõttest ja suuremast missioonist kahevõistluse suhtes. Nad näevad, et see on vajalik.»

Ilves kuulub kahe eelmise hooaja tulemuste põhjal vaieldamatult maailma kahevõistluse tippu. Mille toel ta enda arvates sinna on jõudnud? «Ma tean, et mul on mingi talendikus selle spordiala jaoks, aga üliandekas ma pole. Küll aga on mul hästi pikk staaž, sest alustasin kahevõistlusega ju nelja-aastaselt ning olen sellest ajast saadik proovinud kogu aeg paremaks saada.

Olen võitlushimuline ja hästi maksimalistlik. Millegi saavutamiseks tuleb panustada aega, aga teha ka julgeid otsuseid ja riskida. Jätta elus kõrvale muid asju, mida muidu võib-olla tahaks teha. Tippsporti tuleb panna hästi palju südant, hinge ja aega. Et 15. koha kandist kõrgemale tõusta, peavad toimima väga väikesed detailid. Sinna punkti jõudmine on meeletult pikk protsess, minu jaoks üle 20 aasta tööd. Siiani on see olnud päris uskumatu reis!»