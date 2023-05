Red Bull pikendas lepingut meeskonna ühe alustalaga

Kuigi uuest lepingust pole ametlikult teada antud ega pole teda selle kestus, tervitas Red Bulli tiimpealik Christian Horner tõsiasja, et Newey on end pühendanud Red Bullile.

«Adrian on olnud nii oluline osa peaaegu selle tiimi algusest peale. Ta katab paljusid valdkondi, seda oma kogemuste ja teadmiste pagasiga. See kuidas ta noorte kuttidega töötab, on suurepärane,» ütles Horner Autospordile.

2026. aastast võib Red Bulli meeskond asuda oma vormelitele ise mootoreid tootma, mis tähendaks, et esimest korda tiimi ajaloos valmiks kõik nende vormeliga seonduv nende endi baasis. «Adrian on väga pädev insener, seda ka mootorite alal. On näha, et ta usub kontseptsiooni täielikult ja näeb potentsiaali, mida see pikemas perspektiivis pakub,» lisas Horner.