Rootsi suusatähte tabas suur lein: igatsen teda tohutult

Nimelt avaldas 25-aastane Andersson, et hiljuti suri tema vanaema Nora-Maja Andersson, kellega tal olid väga lähedased suhted. Ta rääkis, et veetis lapsena kõik suved vanaema juures.

Lisaks sellele kinnitas Andersson intervjuus, et tuleval hooajal keskendub ta MK-sarjale, kuna tiitlivõistlusi ei ole. Seni on tal sealt ette näidata kaks üldarvestuse kolmandat kohta. Lisaks on sihil Tour de Ski, kus Andersson on olnud nii teine kui kolmas, kuid üldvõitu pole seni teeninud.