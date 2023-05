Verstappen sai tiitliheitluses üllatava konkurendi?

Mõlemad on saanud tänavu põhisõitudelt kaks võitu, kuid Perezil õnnestus triumfeerida Aserbaidžaani GP-l peetud hooaja esimeses sprindisõidus. Nii võib öelda, et mehhiklane juhib võitude arvestust hetkel 3:2. Punkte on Verstappenil koos 93 ja Perezil 87.

«Mul on kodus kolm last ja ma ei reisiks üle maailma, kui ma ei usuks, et võin tulla maailmameistriks. Seetõttu töötan selle nimel. Autost väljas on nii paljust rääkida, aga rajal on tähtis tulemusi tuua ja ma arvan, et ilma Austraalia GP kvalifikatsioonis kogetud probleemideta oleks ma üldarvestuse liider,» jätkas mehhiklane.