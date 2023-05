M-Sport tuli välja uue ralliautoga

M-Sport oli esimene, kes suutis tulla välja uutele Rally3-regulatsioonidele vastava autoga. Tegu on neljaveolise masinaga, mille hind ei tohi ületada 100 000 eurot ning see loodi selleks, et aidata sõitjatel paremini valmistuda Rally2-autoga võistlemiseks.

Kui M-Spordi Rally3-auto on juba kaks hooaega võistelda saanud, siis nüüd saadi Renault Clio Rally3 näol endale konkurent.

Siiski ei ole M-Sport jäänud loorberitele puhkama ning uus Fiesta on varasema mudeli põhjalik edasiarendus. Näiteks laenab see «suuremalt vennalt» – Ford Fiesta Rally2-lt – tagatiiba.

Lisaks on muudatusi ka kapoti all. Näiteks on väiksemaks tehtud käigukasti ülekandearvu, et teha kiirendust järsemaks. Lisaks on muudatusi vedrustuse ja pidurite juures.

«Eesmärk on, et Fiesta Rally3 Evo aitaks meie klientidel võistelda tiitlite eest. Sel aastal on meil teise tootja poolt Rally3-kategoorias konkurentsi, mida väga ootame,» ütles Poola M-Spordi tegevdirektor Maciej Woda.

«See on siiski võistlus. Tahame olla kindlad, et Fiesta Rally3 Evo on turul kõige konkurentsivõimelisem toode ja see põhjalik uuendus tõestab seda,» lisas ta ja ütles, et kuigi nüüd tuldi välja uue autoga, siis seda plaanitakse veel jõuliselt edasi arendada.