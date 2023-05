Ogier avaldas, millisel tingimusel oleks valmis MM-tiitli eest võitlema

Ogier on kogunud seni 69 punkti – sama palju silmi on kirjas ka tema tiimikaaslasel Elfyn Evansil – kuid hoiab tänu kahele võidule hetkel esikohta. Kusjuures Rootsis Ogier’d stardis ei näinud.

«See on mulle algusest selge olnud, et ma ei taha möödunud aastast rohkem rallisid sõita. Planeerisime tiimiga seitsmerallilise programmi, mis tähendab, et ma jääks tipust kaugele isegi siis, kui kõik sõidud võidaksin,» ütles Ogier Prantsusmaa ajalehele AutoHebdo antud intervjuus.

«Ma ei ütle, et meistritiitel ei huvita mind, aga see pole minu jaoks enam elus kõige tähtsam asi. Kui oleks, siis sõidaks ma igal rallil kaasa,» lisas ta.

«Muidugi ei oleks mul midagi selle vastu, kui teised tulemusi ristates mind ootavad, et saaksin aasta lõpus tiitli eest heidelda. See on seitsme ralliga võimatu ja praegu on liiga vara mõelda sõitude arvu peale.