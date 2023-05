Mark Zuckerberg jooksis üllatavalt kiired viis kilomeetrit

38-aastane miljardär kirjutas hiljem Instagrami, et tema eesmärk oli joosta aeg alla 20 minuti. «Enne ja pärast võistlust tehtud pildid näitavad, et pidin pingutama,» lausus Zuckerberg.

Möödunud aasta augustis käis Zuckerberg külas Joe Rogani taskuhäälingus, kus avaldas, et jooksmine on talle südamelähedane spordiala.

«Vanasti jooksin palju. Kuid jooksmise probleem on selles, et sul on aega liiga palju mõelda,» märkis Zuckerberg, kes on viimasel ajal end vormis hoidnud võitluskunstide harrastamisega.