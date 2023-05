Kas belglase MM-tiitel lükkab Euroopas käima snuukribuumi?

Breceli finaalivastane oli turniiri eel suurfavoriidi koormat kandnud 39-aastane Mark Selby, kes jahtis karjääri viiendat MM-tiitlit. Traditsiooniliselt Sheffieldis peetud MM-turniiri finaalis oli avapäeva järel napp 9:8 edu Brecelil, seda vaatamata Selby ajaloolisele 147-punktilisele seeriale, mida polnud varem MM-finaalis nähtud.

«Selby on kõige hullem vastane, kes finaalis olla võiks. Ta lihtsalt jätkab tagaajamist, on selline võitleja ja seisul 16:15 ei arvanud ma ausalt öeldes üldse, et võidan,» ütles Brecel BBC-le.