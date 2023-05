Maailma parimaks korvpalluriks valiti uus mees

«Ma isegi ei tea, kust alustada. On olnud üks pikk teekond, mille vältel olen teinud rasket tööd. Olen palju läbi elanud ja ma ei räägi ainult korvpallist. Tunnen end hästi. Ma ei teagi, mida öelda. See on imeline,» oli 29-aastase Embiidi esimene kommentaar pärast auhinna võitmist.

Keskmängijate kuldajastu

See on juba kolmas hooaeg järjest, mil NBA kõige väärtuslikumaks mängijaks valitakse keskmängija. Eelneval kahel aastal võitis auhinna Jokic.

Lisaks on märkimisväärne, et juba viiendat aastat järjest on MVPks valitud mängija, kes pole ameeriklane. Kui Embiid on pärit Kamerunist, siis Jokici puhul on tegu serblasega. 2019. ja 2020. aastal valiti parimaks Kreeka korvpallur Antetokounmpo.