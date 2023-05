Kes on Tiidrek Nurme uus keenialasest treeningpartner?

Nurme kirjutas oma blogis juba täpsemalt, mis mehega tegu on. «Ta on 1987. aastal sündinud Keenia kodanik, jooksumees, massöör. Minu esimene kokkupuude Solomoniga ulatub aastasse 2013, kui teistkordselt Nyahururu treeninglaagrisse läksin. Lühidalt öelduna: vajasin massööri, kelleks osutuski Solomon. Alates sellest ajast olen Nyahururus alati tema abi kasutanud. Aastate jooksul kujunes temast abimees paljudele teistelegi eestlastele, kes sinnakanti treeninglaagrisse tulid,» alustas Nurme.

«Detsembris 2022, kui siirdusin tagasi Nyahururusse, otsisin uusi treeningpartnereid. Kuna Solomon oli ka hea jooksumees, siis hakkasin temaga koos treenima. Kõigest kolme kuuga sai mees nii heasse vormi, et sisuliselt suutis lõpetada kõik treeningud kas minust eespool või minuga koos. Lisaks massaažitööle aitas ta ka korraldada kohalikku laagrielu. Temaga Euroopasse treenima ja võistlema tulemine oli meie pikaajalise koostöö loomulik jätk,» lisas Nurme.

Kagimbi on Nurme sõnul ka varem Euroopas käinud, täpsemalt Austrias ja Tšehhis. «Tema sportlikud tulemused on keskpärased ning võrreldes Eesti tippjooksjatega pisut isegi kehvemad. Seda eelkõige seetõttu, et ta ei ole saanud head võimalust võistelda,» tõdes eestlane.