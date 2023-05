Krestinov Eesti motomeestest: iga kiire võistleja on kullahinnaga

Tanel Leok, kes tegi debüüdi MM-sarjas juba üle 20 aasta tagasi, ei näita väsimuse märke ja on otsustanud, et kuniks tervist ja kiirust jagub, tahab ta vähemalt Eesti meistrivõistluste tasemel konkurentsi pakkuda. Ta ei välista, et sõidab tänavu mõne etapi ka MM-sarjas, kus ta on seni startinud 278 korda.

«Ma saan enne Kegumsi MM-etappi 38-aastaseks. Ma lihtsalt sõidan, kuna mulle meeldib sõita. Võtan sellest maksimumi. Kui on vaja tõsisemalt vaeva näha, siis näen rohkem vaeva. Ükskord ma juba ütlesin, et teen viimase MM-etapi, et ongi kõik. Aga läks nii, et otsustasin jälle sõita. Nüüd on ka selline tunne, et ühe MM-etapi võiks ju veel sõita. Mulle meeldib see atmosfäär, seal sees olla ja ka ennast proovile panna, kui palju ma aeglasemaks olen jäänud.