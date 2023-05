Võimsas hoos Haaland purustas habemega rekordi

Haalandil on siiski võimalus enda rekordit veel nihutada. Nimelt on Cityl Inglismaa kõrgliigas pidamata veel viis kohtumist. Viimases viies liigamängus on norralane paugutanud seejuures seitse väravat. Kokku on Haaland tänavu löönud kõikide sarjade peale City särgis 51 väravat.