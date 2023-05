Eesti kultuuriminister liitus 36 riigi ühisavaldusega: agressorriikide sportlased ei tohi naasta rahvusvahelisse spordiellu

Ühisavaldusega kinnitatakse varasemaid seisukohti, mis puudutavad Rahvusvahelise olümpiakomitee üleskutset lubada Venemaa ja Valgevene sportlastel võistelda rahvusvahelistel võistlustel neutraalsete sportlastena. Spordiministrid rõhutavad avalduses, et Venemaal ei tohi lubada kasutada sporti vahendina jõhkra ja provotseerimata kallaletungi õigustamiseks, samuti ei tohi lasta Valgevenel spordi abil õigustada enda osalust agressioonis Ukraina vastu.

«Eesti toetab Ukrainat kõigil tasanditel, ka spordis, et aidata sõda võita ja riik üles ehitada. Tegutseme selle nimel, et Venemaa ja Valgevene spordirahval ei oleks kohta samal stardijoonel ei meie sportlaste ega ukrainlastega, kes igapäevaselt enda elu ja kodu eest võitlevad,» ütles kultuuriminister Purga.

Ministrid toonitavad, et õhus on veel mitmed olulised küsimused, mis puudutavad eelkõige Venemaa sportlaste sidemeid sõjaväega, nende riiklikku rahastust, «võistkonna» defineerimist ning jõustamismehhanisme. «Jälgime lähinädalatel tähelepanelikult Rahvusvahelise Olümpiakomitee ning spordialaliitude tegevust soovituste rakendamisel. Kui neid küsimusi ei lahendata, eeldame, et Rahvusvaheline Olümpiakomitee vaatab oma lähenemisviisi uuesti läbi,» seisab avalduses.