Kriitikarahe alla sattunud andekas tennisetäht vajab kolme järjestikust operatsiooni

Tunamullu septembris New Yorgis triumfeerides oli Raducanu vaid 18. Oodatud edu aga ei järgnenud. Novembris 20. sünnipäeva tähistanud brititar pole võitnud ainsatki turniiri ning on vahepealselt 10. edetabelikohalt langenud 85-ndaks. Kohati sai ta ekspertidelt kõvasti kriitikat.

Eile saabus langust selgitav uudis. Haiglavoodis lebav Raducanu teatas sotsiaalmeedias, et teda ootab lähiajal ees kolm järjestikust lõikust: mõlema ja käe ning vasaku hüppeliigese.

«Võin öelda, et viimased kümme kuud on mõlema käe korduvate luuvigastuste tõttu olnud keerulised. Andsin endast parima, et valuga võidelda ja läbi selle mängida. Eelmise aasta lõpust saati olen kõvasti treeningkoormust vähendanud. Proovisin seeläbi tervis paremaks saada, aga sellest ei piisanud,» selgitas Raducanu.

Esimene, vasaku käe operatsioon on juba seljataga, kaks ootab veel ees. Tennisisti enda sõnutsi jääb ta platsilt eemale «mõneks kuuks.» Igal juhul ei saa ta kaasa lüüa mai lõpus algavatel Prantsusmaa lahtistel ega ka juulis Wimbledonis. Kahtluse all on ka hilissuvine US Openi suure slämmi turniir.