VIDEO ⟩ Uus Maradona vedas Napoli 33-aastase vahe järel Itaalia meistriks

Napoli suurepärane hoog rauges kevadeks. Meistrite liigas jõuti küll veerandfinaali, kuid seal jäädi kahe mängu kokkuvõttes alla kodusele rivaalile AC Milanile. Itaalia liigas võinuks esikoha kindlustada juba eelmisel nädalal, ent kohalikus derbis ei saadud jagu Salernitanast. Ent neljapäeval viigistati võõrsil Udinesega 1:1 (Napoli värava lõi 52. minutil Victor Osimhen), lähimat jälitajat Rooma Laziot edestatakse 16 punktiga ning see tähendab, et viie järelejäänud mänguga ei jõua keegi enam Napolile järele.

Viimase 11 aasta jooksul on kolmel korral võidetud Itaalia karikas, ent just meistritiitel on see, mida Napoli fännid hindavad.