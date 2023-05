Kristjan Ilvest ootab tuleval hooajal suur muudatus

FIS on asunud kahevõistlust uuendama, et võistlusi huvitavamaks muuta. Seda ennekõike selleks, et kahevõistlus jääks püsima ka tulevikus olümpiamängude võistlusprogrammi. Teatavasti on Rahvusvaheline Olümpiakomitee kaalumas selle spordiala eemaldamist olümpiamängudelt.