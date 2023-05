Skandaali sattunud ja palgata jäetud Messi võttis sõna

Kuigi algselt oleks esmaspäev pidanud olema PSG mängijatele vaba, siis pühapäeval tuli liigas vastu võtta 1:3 kaotus Lorient’lt ning peatreener tühistas mängijatele antud puhkepäeva. Messit see aga ei huvitanud ning ta reisis perega Saudi Araabia pealinna.

Karistuseks eemaldati Messi kaheks nädalaks meeskonnast. See tähendab, et ta ei saa meeskonnaga treenida ega mängida. Mõistagi ei maksta neil kahel nädalal Messile ka palka.

Nüüd võttis argentinlane juhtunu kohta sõna. «Arvasin, et meil on päev pärast mängu vaba, nagu alati. Mul oli see reis juba organiseeritud ja ma ei saanud seda tühistada. Ma olin juba varem selle tühistanud,» vahendab L’Equipe Messi sõnu.