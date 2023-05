Põneva avapäeva järel juhib Rapla rallit Timmu Kõrge, Aava püsib kõrges mängus

Rapla ralli 2023 avapäeva lõpetasid absoluut ja klassi EMV5 liidrina Timmu Kõrge - Arro Vahtra (Mitsubishi Lancer Evo X), kelle edu Blūms - Pūķis ees on 1,9 sekundit.

Timmu Kõrge: «Kõige tähtsam on see, kui me homme sama koha peal oleme. Läksime säästu-rehviga täna, et asfaldi peal mitte liiga palju kulutada ja ma arvan, et on täitsa okei.