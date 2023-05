MMil osalev koondis peab sõpruskohtumised Venemaa ja Valgevenega

Kasahstani koondis otsustas, et neid Venemaale ja Valgevenele määratud keelud ei huvita ning just nende vastu peetakse kodufännide ees Astanas sõpruskohtumised.

Rootsi jäähokiföderatsiooni üks juhtivatest isikutest, Anders Larsson, tunnistas Rootsi rahvusringhäälingule SVT, et sõpruskohtumised jäävad rahvusvahelise jäähokiföderatsiooni (IIHF) vastutusalast välja, kuid rõhutas, et Rootsis midagi sarnast aset ei leiaks.

Kasahstani koondise peatreene Galõm Mambeteljev kirjeldas alaliidu kodulehel, et Venemaa ja Valgevene on head vastased.

«Meie kuttidega jaoks on see enne MMi korralik test. Alati on tore tugevate vastastega mängida. Näeme oma nõrkuseid ja saame neid tugevdada ja oma mängu paremaks teha,» rääkis Mambeteljev.