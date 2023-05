Poolteist kuud tagasi kadunud laskesuusataja kohta avaldati uut informatsiooni

Sporalandi vanemad avaldasid, et ta ei olnud maadelnud vaimse tervise probleemidega pikalt, vaid need olid tekkinud hiljuti. «Haigus tabas teda järsku ja jõuliselt,» toonitasid nad.

Hetkel eeldab politsei, et Sporaland on elus ning ei soovi, et teda leitaks, kuid seda hinnagut ollakse vajadusel valmis muutma.