Ajaloo vägevaimat hooaega tegev klubi soetas rekordsumma eest talendika ründaja

Alates 2020. aastast Watfordi esindav Pedro on Inglismaal veedetud aja jooksul suutnud 109 kohtumisega 24 väravat. Nendest 11 on tulnud tänavusel hooajal Inglismaa esiliigas.

«Joao on olnud pikalt meie plaanitud ostude seas. Temast huvitusid mitmed meeskonnad üle Euroopa. Ta on suurepärane noor talent, kellel olemas hea väravavaist. Meie meeskonna ründeliinile on ta väga heaks täienduseks,» seisis Brightoni teadaandes, kus kinnitati, et Brasiilia ründajaga sõlmiti 2028. aasta suveni kehtiv leping.