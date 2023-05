Finaali jõudnud Eesti kahepaat jahib MK-etapil poodiumikohta

Mikhail Kushteyn (Narva SK Energia) ja Johann Poolak (Pärnu SK Kalev) ponnistavad hooaja esimeses pooles paarisaerulisel kahepaadil, et tunnetada ja näha vahetus konkurentsis maailma paremikuga, millised on nende võimalused tippkonkurentsi sekkuda.

«Meie trumbiks on distantsi kolmas veerand ja tänagi tõi sellel lõigul tehtud töö edu, kusjuures viimast me veel ei võtnud,» teadis pärnakas.