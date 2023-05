Rapla rallil lahutas kaht esimest 0,2 sekundit, Aava langes karistuse tõttu kuuendaks

Rapla ralli teisel võistluspäeval haarasid Blūms ja Pūķis kohe viiendal kiiruskatsel esikoha. Lätlased suutsid seda hoida viimase kiiruskatseni, kus lähimat konkurenti, Priit Koiki edestati 7,7 sekundiga. Seejuures oli Blūmsi edu päeva alguses Koigi ees veel 30 sekundit.

Viimasel kiiruskatsel pani Koik endast kõik välja ning noppis Rapla rallil seitsmenda katsevõidu. Tema minek oli niivõrd võimas, et Blūmsi suutis ta edestada 7,9 sekundiga. See tähendas, et Koik võitis Rapla ralli 0,2-sekundilise eduga lätlase ees.