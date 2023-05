Traagilises avariis hukkusid 14-aastased tennisetalendid

USA meedia kirjutab, et neljapäeval sattusid New Yorgis Long Islandil õnnetusse neli noort tennisisti. Kui 17-aastane juht ja 16-aastane kaasreisija pääsesid eluga, siis 14-aastased Drew Hassenbein ja Ethan Falkowitz kaotasid elu.

Õnnetuse põhjustas juht, kes sõitis vales suunas ja lisaks kahtlustatakse, et ta oli alkoholijoobes. Õnnetuse põhjustaja tabas just auto seda poolt, kus istusid Falkowitz ja Hassenbein. Teised noormehed said tõsiselt viga, kuid ei ole eluohtlikus seisundis, kirjutab NBC.