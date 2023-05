Mets ja St. Pauli said liidri vastu ülikindla võidu, kuid pääs Bundesligasse pole enda kätes

Kolm vooru enne liiga lõppu hoiab St. Pauli 53 punktiga liigatabelis neljandat kohta. Otse Bundesligasse ehk Saksamaa kõrgliigasse viivad esiliiga kaks esimest kohta. Liider Darmstadtil on kirjas 64 silma ja teisel kohal oleval Heidenheimil 60. Bundesliga play-off’i viivat kolmandat kohta hoiab hetkel Hamburger SV, kellel on kirjas 57 punkti ehk neli silma enam kui St. Paulil. See tähendab, et edasipääsu jaoks tuleb loota konkurentide ebaõnnele.