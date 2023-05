Mercedese pealik tegi tiimi vormeli maatasa

Kuigi George Russellil õnnestus kuuendale kohale tulla, siis näiteks Lewis Hamilton piirdus kõigest 13. kohaga. Wolffi sõnul on nende vormel liiga aeglane ja tiim ei tea, miks see nii on.

«See on hullem, kui ma oskasin arvata. 12 kuud tagasi olime viimati siin ja auto on ainult marginaalselt parem. See ei põrka enam sirgetel, aga see on ainuke asi, mis on võrreldes eelmise aastaga parem,» vahendab Racingnews365 Wolffi sõnu.