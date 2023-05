Ühismeediasse tehtud postitus tõi olümpiavõitjale viieaastase võistluskeelu

De Souza võttis seejärel küll postituse maha ning vabandas, kuid sellest ei piisanud, et teema vaibuks. Brasiilia olümpiakomitee jätkas asja menetlemist ning sealne eetikakomisjon otsustas pikendada mehe võistluskeelu viie aasta peale.

Säärane otsus tuli 2016. aastal Brasiilia koondisega olümpiavõitjaks tulnud diagonaalründajale šokina. «Olen üsna üllatunud. Viis aastat on pikk aeg. Olen hetkel 35-aastane, saan tänavu 36. Kui nii lähebki, siis teoreetiliselt on minuga kõik,» sõnas Wallace, lubades otsuse CASi edasi kaevata.

«Ma kahetsen seda väga. Tegin vea, nagu teevad vigu teisedki. Ma ei lõpeta mängimist. Usun, et mul on endiselt võimalus mängida väljaspool Brasiiliat, nii et ma ei peatu,» lausus ta kodumaa meediale.