Itaalia velotuuri teine etapivõit jäeti koju, Taaramäe tiimikaaslane neljas

Taaramäe ise ületas täna finišijoone 99ndana (+0.19), kuid tõusis seeläbi üldarvestuses neli kohta 40ndaks (+1.59). Roosa särk jäi avaetapi võitja Evenepoeli selga. Belglase edu Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) ees on 22 sekundit, tema suurimaks rivaaliks peetav sloveen Primož Roglic on viies (+0.43).