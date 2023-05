FOTOD ⟩ Neymari eks ajas vutifännid pöördesse

Veel enne seda jõudis Bruna Marquezine 2013. aastal ajakirjaveergudel kuulutada, et Neymaril on Barcelonas põhjust kuhjaga väravaid lüüa. Modell lubas vutiässaga iga värava puhul seksida. Kokku lõi Neymar oma Barcelonas viibimise ajal 68 väravat.

Naisel on Instagramis 44,3 miljonit jälgijat ja pole ime, et sotsiaalmeediasse postitatud foto on tekitanud suurt vastukaja. «Sa oled kõik, sa oled hämmastav,» kirjutas üks. «Sa oled Brasiilia suurim staar! Hollywoodi staar!» lisas teine.