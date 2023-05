M-Spordi pealik muutustest WRCs: fännide eest peitmine ei tule kõne allagi

Zagrebis asunud MM-etapi hooldusalas kasutas Toyota reklaamtahvleid, et varjata vaadet meeskonna telgis toimuvale. Eesmärk oli konkurentide eest saladuses hoida oma rehvivalikut ning selline salatsemine on sarjas olnud levinud praktika. Seekord väljastasid korraldajad pärast sirmide paigaldust bülletääni, milles keelas piirata teiste võistlejate vaadet meeskonna hooldusalale.

«Selline tegevus on vormel 1-s keelatud. Teatud hetkest alates ei tohi tiimid oma boksi ette sirme paigaldada ja see parandab vaatamiskogemust, olgu selleks fännid telerite ees, kohapeal tribüünil või VIPid boksiteel,» ütles Millener DirtFishile.

Tema arvates toimub MM-sarjas praegu palju varjamist, eeskätt selleks, et taktikat konkurentide eest varjata. M-Spordi juht ei ole selliste sammude poolt. «Meil on nüüd All Live, mis on fantastiline ja me oleme sellega harjunud.