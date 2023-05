Endine tippmängija: mu süda on 45 protsenti surnud, kuid ärge tundke mulle kaasa

Detsembris teatati, et Overmars sai kerge insuldi ja pidi viibima haiglaravil. Hiljem selgus, et tegelikult oli tegemist südameinfarktiga ning mees peab läbima pika ravi, et uuesti terveks saada. Vahetult pärast juhtunut suutis tema süda pumbata verd vaid 30-protsendilise efektiivsusega.