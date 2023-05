Hübriidajastu võib WRC-sarjas ootamatult kiiresti lõppeda

Dirtfishiga rääkinud FIA tehniline direktor Xavier Mestelan kinnitas, et nende sooviks on hübriidtehnoloogiaga jätkata. «FIA ja WRC-sarja promootori huvi on hübriidajastule kindlaks jääda, aga lõplik otsus on veel selgumata. Nõnda on võimalus, et sõidame tulevikus eelmise generatsiooni WRC autodega, selgelt olemas. Ma ei ütle, et see on meie eelistus,» selgitas Mastelan.