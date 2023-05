Eesti kahepaat alustas hooaega hästi, kuid Pariisi olümpia piletit minnakse jahtima neljasel

«Kui hooaja plaane tehes koos istusime, soovisime meie Mišaga (Kushteyniga – toim) alustada kohe hooaja algusest. Sest kui eelmine hooaeg lõppes, tundsime, et võiks veelgi võistelda. Paatkonna vanemad mehed seevastu tundsid, et said just parajalt teha.