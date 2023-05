Meistrite liiga paradoks – finalisti selgitamine on finaalist põnevam

Miks nii? Selleks lõi eelduse fortuuna. Veerandfinaalide eel sattusid ühte tabelipoolde Madridi Real, Londoni Chelsea, Manchester City ja Müncheni Bayern. Kamba peale on neil 22 Meistrite liiga tiitlit, ilma on vaid City, kes selle tõenäoliselt varem või hiljem samuti kätte saab.

Play-off’i «kahvli» teise ossa sattusid AC Milan, Napoli, Benfica ja Milano Inter. Itaalia pealinna satsid on küll kahe peale võitnud kümme karikat, ent viimati oldi tipus 2010. aastal, mil parimaks osutus Inter. Vutigurmaanid võivad vastu vaielda, ent keskmisele spordisõbrale on see leem oluliselt lahjem.