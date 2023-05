Autoavariis venna kaotanud tipptreener sai sule sappa

Bucks andis reedel teada, et lõpetas koostöö 53-aastase Budenholzeriga, kelle juhendamisel kaotati tänavu play-off seeria esimeses ringis Miami Heatile.

Kusjuures The Athletic kirjutab, et Budenholzerit tabas enne seeria neljandat mängu lein, sest tema vend suri autoavariis saadud vigastustesse. Seda kinnitas hiljem ka Los Angeles Lakersi treener Darvin Ham, kes on varem tegutsenud Budenholzeri abitreenerina.