VIDEO ⟩ Portugali MM-etapiks valmistunud rallimees kihutas nina ees puusse

WRC2-arvestuses Škoda Fabia RS Rally2-ga võistlev Grjazin viibis pühapäeval juba Portugalis, et testida eelseisvaks MM-etapiks, kuid testipäeva ta lõpuni teha ei saanud.

Nimelt läks Grjazin ühte paremkurvi liiga suure hooga, vigastas tagumist vedrustust ning lendas seejärel autoga nina ees vastu puud. Mootorist hakkas kohe valget suitsu tulema ning oli selge, et see auto niipea omal jõul ei liigu.

Tokspordi poolt ette valmistatud Škodaga võistlev Grjazin hoiab WRC2-arvestuses hetkel neljandat kohta ning on seni sõitnud kaasa kõik etapid. Punkte teenis ta vaid Monte Carlos ja Horvaatias, kus sai mõlemal juhul teise koha.

Portugalis sõidab Grjazin taas nii, et üldarvestusse ta punkte ei teeni. Tegu on ilmselt mõistliku otsusega, sest konkurents WRC2-arvestuses on väga kõrgel tasemel. Seal võistlevad Portugalis näiteks Gus Greensmith, Oliver Solberg, Teemu Suninen, Andreas Mikkelsen, Adrien Fourmaux ja Kris Meeke.